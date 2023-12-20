Tiran'da "Türkiye-Arnavutluk-100 yıllık diplomatik ilişkiler" kitabı tanıtıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Türkiye-Arnavutluk-100 yıllık diplomatik ilişkiler" kitabının tanıtım programı düzenlendi.

Kitap, Arnavutluk Başbakanlığı Açıklık ve Diyalog Merkezinde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesinin (UNYT) Yayınevi olan UNYT Press tarafından tanıtıldı.

Etkinliğe, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü İlhan Saygılı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Hasani, burada yaptığı konuşmada, kitabın, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihini araştırmak isteyenler için bir referans noktası olması temennisini paylaştı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin, iki ülke ve milletleri arasında birçok alanda var olan mükemmel ilişki ve gerçek dostluğun bir yansıması olduğunu vurgulayan Hasani, "Bu aramızda oluşturduğumuz yakın işbirliğinin temelidir. Bu, 7 Ocak 2021'de Başbakan Edi Rama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'yla resmiyet kazandı." ifadesini kullandı.???????

Hasani, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 26 Kasım 2019'da Arnavutluk'ta meydana gelen deprem sonrası ve Kovid-19 salgını boyunca ülkesine ve Arnavut halkına olan desteklerine değinerek, Türkiye'nin, Arnavutluk'un altyapı, enerji, sağlık, eğitim, tarım ve kültürel miras da dahil olmak üzere diğer birçok alanın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine gerçek katkıda bulunduğunu vurguladı.

"100 yılda dostluğumuz her alanda çiçek açtı"

Saygılı da 2023'ün Türkiye için olduğu gibi Arnavutluk için de özel bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında her iki ülkede birçok etkinlik düzenlendiğini aktaran Saygılı, "Bu etkinlikler aracılığıyla biz, Arnavut dostlarımızla birlikte 1923'ten günümüze kadar iki modern cumhuriyetin iyi ve kötü günde nasıl etkileşim içinde olduğu, 100 yıllık tarihi hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştık. 100 yılda dostluğumuz her alanda çiçek açtı." diye konuştu.

Saygılı, tanıtımı yapılan kitabın bu anlamlı yıl dönümünü kutlamak için gösterilen yoğun çabanın bir sonucu olarak meydana geldiğini belirterek, kitabın Tiran ve Ankara'da görev yapan Türk ve Arnavut büyükelçiler hakkında daha fazla bilgi edinebilmeyi sağladığını kaydetti.

Kitap, Arnavutça, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı

Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar da iki ülke arasındaki işbirliğin bir asır boyunca derin ve geniş olduğunu, diplomatik ilişkilerin bu tarihi yolculuğunun, işbirliği, karşılıklı saygı ve sarsılmaz desteğin mirasını simgelediğini ifade etti.

UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi, kitabın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ışığında gerçekleştirilen özel ve belirleyici anlaşmaları vurgulayarak, ekonomik, sosyal, askeri, kültürel ve eğitimsel nitelikteki ilişkilere odaklandığını belirtti.

Türkiye ile Arnavutluk'un önemli kültürel ve tarihi ortaklıklar paylaştığını söyleyen Latifi, iki ülkenin bugün de birçok alanda ilişkilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinlikte, UNYT Rektörü Ali Güneş ve Elbasan Valisi Majlinda Perriu da birer konuşma yaptı.

İlir Kalemaj, Stefan Vuçani, Lindita Xhanari Latifi ve Muharrem Deliu imzasını taşıyan "Türkiye-Arnavutluk-100 yıllık diplomatik ilişkiler" ismindeki kitap, Arnavutça, Türkçe ve İngilizce yayımlandı.