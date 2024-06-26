TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması bir zorunluluktur

(ANKARA)- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de; "Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması bir zorunluluktur. 10 bin lira emekli maaşı olmaz. Bu memlekette memurlar yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum ediliyorlar, bu kabul edilemez diyoruz. Bunu yapmayan beyefendiler bir de vergi bindirmek için kırk takla atıyorlar. Vatandaşı zaten toprağa gömmüşsünüz siz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; Orta Vadeli Program kapsamındaki vergi reformu hazırlığına tepki gösterdi. Baş, şunları söyledi:

"Çalışma Bakanı göstergelerin iyi gittiğini, olumlu olduğunu söylemiş. Bu nedenle de temmuzda binlerce çalışanın beklediği asgari ücrete ara zammın yapılmayacağını ifade etmiş. Gerçekten bu beyefendi hangi verilere bakıyor, hangi ülkede yaşıyor diye sormak zorunda hissediyorum kendimi. Açık söyleyeceğim 'yalancı' demeye bile dilim varmıyor çünkü yalanın bile en azından bir inandırıcılık iddiası olur. Şu ülkede yaşayan herhangi bir insanın bu söylenenleri ciddiye almasına imkan yok. Yalan söylemiyorlar baya vatandaşa küfrediyorlar, hakaret ediyorlar, aklıyla dalga geçiyorlar. Sokağa çıktığımızda gördüğümüz tek bir gerçek var; sokaktaki her bir vatandaşımız mevcut ekonomik gidişattan rahatsızlığını dile getiriyor. Yoksullaşmanın, fatura ödeyememenin, pazara, alışverişe çıkamamanın acısını yaşıyor. Ama iktidarın gündeminde bunların hiçbir yerinin olmadığını görüyoruz.

"Vatandaşın kursağındaki son lokmayı da alacaklar"

Günlerdir bir kanun hazırlığının sızdığı konuşuluyor, vergilerde düzenleme yapılacak. 85 milyon yurttaşı doğrudan ilgilendiren vergilerle ilgili bir düzenleme yapılacak biz bunu bir 'sızma' ile öğreniyoruz. Bu böyle mi olmalı? Eğer siz gerçekten vatandaşın hayrına bir şey yapmayı düşünüyorsanız bir kere konunun muhataplarını davet edersiniz. Bu bir açıdan bakarsak kamuoyunu hazırlamak olarak değerlendirilebilir ya da kamuoyuyla pazarlık yapmak olabilir ama nihayetinde akla aykırıdır. Kanun yapma yöntemine aykırıdır. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, 22 yıldır vergi reformu tartışmaları yapıyoruz, 22 yılın sonunda bu ekonomik krizden, yıkımdan bizi çıkartmak için bula bula buldukları çare vatandaşın kursağındaki son lokmayı da alacak yeni vergi düzenlemesi.

"Vatandaşı zaten toprağa gömmüşsünüz siz"

Türkiye'de bir tarafta bu iktidarın yandaşları ve zenginler var öbür tarafta hep beraber biz varız tablo bu. Ocak ayında siz bu maaşları belirlediğinizde daha ilk maaşı aldığımızda bunun açlık sınırının altında kalacağı belliydi. Her geçen gün hayatı zorlaşan milyonlarca asgari ücretli için bir çağrı yapıyoruz, bu yaşamak için zorunlu olduğumuz bir çağrı. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması bir zorunluluktur. 10 bin lira emekli maaşı olmaz. Bu memlekette memurlar yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum ediliyorlar, bu kabul edilemez diyoruz. Bunu yapmayan beyefendiler bir de vergi bindirmek için kırk takla atıyorlar. Vatandaşı zaten toprağa gömmüşsünüz siz ya. Bir ülkede verginin kimden toplandığı, nasıl toplandığı ve nasıl harcandığı o ülkedeki iktidarın sınıfsal yapısını gösteren en net politik veridir. AKP zenginlerin partisidir, patronların partisidir.

"Zenginleri daha zengin yapalım diye ellerinden geleni yapıyorlar"

Sokağa çıkın, vatandaşın kemerinde delik kalmamış, iktidarın söylediği tek bir şey var; 'kemer sıkmaya devam edeceğiz'. Beyefendiler aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyecekler, keyif sürecekler, sokaktaki yoksul vatandaş kemer sıkmak zorunda olacak. Bu ülkenin yüzde 99'unun tek bir mecburiyeti var; bu iktidardan kurtulmak zorundayız. 22 yıldır ülkeyi batırmış, biz daha çok çalışmak zorundayız. Onlar batıracak biz daha çok vergi ödemek zorunda kalacağız. 'Ben ekonomistim' diye sağda solda atıp tutanları unutmayacağız. Bu akıl yani ülkeyi şirket gibi yöneten akıl bugün ülkenin bu hale gelmesinin baş sorumlusudur. 17 bin lira kazanandan da 17 milyon lira kazanandan da aynı dolaylı vergileri alalım. Bu yüzde 1'i en zenginleri daha zengin yapalım diye ellerinden geleni yapıyorlar."