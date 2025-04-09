Tip Genel Başkanı Baş: "Yalan ve Riya Bir Siyasi Parti Haline Gelse, AKP Olurdu"

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Yalan ve riya bir siyasi parti haline gelse, AKP olurdu. Grup toplantısında Erdoğan konuşuyor, CHP'ye yüklenecek, ' Deniz Gezmiş'i önce siz öne sürdünüz. Sonra kaçıp gittiniz, idamına göz yumdunuz' diyor ama hikaye, Deniz Gezmiş'i CHP'nin öne sürdüğü falan yok. Bülent Ecevit ve İsmet İnönü hayır oyu kullanıyor idamda. Peki evet oyu kullanan kim? Alpaslan Türkeş, Süleyman Demirel. Bu senin ortağın değil mi? Senin dava arkadaşların değil mi, Deniz Gezmiş'lerin karşısına dikilip onlara saldıran, Amerika'nın emriyle hareket eden?" dedi.

Baş, İstanbul'da yaptığı basın açıklamasında, partisinin son derece umutlu, kararlı, inançlı günlerden geçtiğini belirtti.

Sokaklarda da aynı kararlılığın, inadın, mücadelenin devam ediyor olmasından da son derece mutlu olduklarını söyleyen Baş, tüm TİP üyelerinin ve seçmenlerinin ellerinden geldiğince bu mücadelede yer almaya, direnişin parçası olmaya, bu direnişin ortaya çıkardığı umudun ülkenin geleceğini kurması için mücadeleyi büyütmeye çalıştığını ifade etti.

Baş, şöyle konuştu:

"Bir derleme yapmak gerekirse 19 Mart açık bir darbe girişimidir. İstisnasız bir biçimde bunu tekrar etmemiz ve bu darbe girişimine karşı direnişin içinde olduğumuzun bilince çıkarmamız gerekir. Ister üniformalı ister takım elbiseli olsun, üzerindeki kıyafet ne olursa olsun, anayasal düzeni askıya alma girişimi bir darbe girişimidir. Halk iradesini görmezden gelerek, millet ve sandık iradesini yok sayarak, ellerine geçirdikleri polis, yargı gücünü kullanarak halkın iradesini gasp etmeye çalışan bir girişimle karşı karşıyayız.

"Ortada bir darbe girişimi vardır"

Günlerdir 'cunta' tartışılıyor. Sözlük anlamıyla baktığımızda, kuvvet kullanarak el koyma girişimidir. bu askeri ve siyasi bir operasyon olabilir ama sandıktan çıkan iradeyi güç yoluyla tanımama çabası, bunun için yargıdaki kadrolaşmaları, polisi kullanmaları, fırsat buldukça kayyum atıyor olmaları hepsi bu gelişmenin bir parçasıdır. Bunun dünya siyasi tarihinde 'darde' dışında bir adı yoktur. Bunu yapana 'cuntacı', başındaki kişiye de 'cunta başı' diyoruz. NATO'nun, komünizmle mücadele derneklerinin en iyi bildiği şey cuntacılık tartışmasında, Devlet Bahçeli'nin söz söylüyor olmasını da aslında bu tabloyu tamamlayan bir yönü olarak görüyoruz. Bizim açımızdan mesele nettir: Ortada bir darbe girişimi vardır ve hiçbir cunta halktan büyük değildir. Hiçbir cunta, halkın karşısında direnme gücüne sahip değildir ve hiçbir cunta halkn karşısında kalamamıştır, kalmayacaktır. Çok kısa zaman sonra hep beraber göreceğiz, bu cunta, saray rejimi yıkılacak. Bunun en büyük sembollerinden bir tanesi olan Silivri zindanı da mutlaka yıkılacak. Hiç kimse korkuya kapılmasın, biz bu cuntacılardan daha güçlüyüz.

"Mahir Polat derhal tahliye edilmeli"

Silivri demişken tüm siyasi tutsaklara, yürek dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bugün siyasi tutsakların özgürlüğü ile ülkemizin özgürlüğü arasında kopmaz bir bağ var. Bu ülke özgürleşince siyasi tutsaklar özgürleşecek. Mahir Polat konusunda özel birkaç şey söylemem lazım. Ortada çok açık ve hassas bir durum var ve iktidar bunları göre göre, bile isteye bir oyun oynuyor, daha önce örneklerini Ergenekon'da, Balyoz'da başka siyasi davalarda gördüğümüz, bir insanı öldürmeyi hedef alan bir girişimle karşı karşıyayız. Bunun karşısında çok güçlü bir iradenin şekillenmesi lazım. Cezaevlerindeki gençlerin orada esir tutulması, siyasi tutsakların esir tutulması ve bunların bir yol arkadaşı olarak Mahir Polat'ın bunca zorluğa rağmen tahliye edilmemesi, iktidarın hesaplaşmasını bize gösteriyor. Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesi adına parti adına bir çağrı yapmak istiyorum.

"Elleri ayakları birbirine girmiş durumda"

Tüm yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum: İktidar, unutulacağınızı düşünüyor. 'Cezaevlerinde kimler unutulmadı, gençler de, Mahir Polat da, Ekrem İmamoğlu da, Can Atalay da unutulur diye düşünüyor. Buna asla müsade etmememiz lazım. Bizim görevimiz bu insanların haksız, hukuksuz şekilde, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu unutmamak, unutturmamak. Perşemde günü saat 14.00'te Kadıköy, Esenyurt, Bakırköy ve Beşiktaş postanelerinden bir mektup atma eylemi gerçekleştirecek İstanbul İl Örgütümüz. Tüm yurttaşları bizim için içeride tutulan insanlara ses olmaya çağırıyorum. Yarın saat 14.00'te her yerden cezaevlerini mektup yağmuruna tutalım.

Iktidar telaşlanmış durumda, dikkat edin inanılmaz bir ambargo, yalanlar, baskılar... Buna rağmen insanlar sokaklarda direnmeye devam ediyor. Yeni saldırılar başladı, bir tanesini özellikle işaret edeceğim. Direnişlerini bitiremedikleri öğrencileri, onların yanında duran akademisyenleri, YÖK eliyle tehdit ediyorlar. YÖK, Kenan Evren'in AKP'ye bir armağanıdır. 12 Eylül faşist darbesinin, üniversiteleri esir tutmak için oluşturduğu YÖK eliyle bugün AKP'nin baskı kurmaya çalışması, aslında kendi karakterlerini de gösteriyor. Bütün öğrenci arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum: Asla teslim olmadılar. Bu mücadeleye kararlı bir biçimde devam ediyorlar. Derse girmemenin, akademik boykotun, sokaklardaki fiili boykotun Türk Ceza Kanunu'nda ve üniversite disiplin yönetmeliğinde de herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Olmayan şeyleri yaratamazsınız. Iktidara sesleniyorum: Biliyorsunuz, asıl suçlu olan sizsiniz. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, sokak ortasında insan öldürmek sizde. Bunları yapan AKP'lilerin ellerini, kollarını sallayarak sokaklarda yürüdüklerini biliyorsunuz ama tıpkı bir mafya örgütü gibi hepiniz suçlu olduğunuzda ortada suç kalmamış gibi davranıp bu ülkenin en onurlu insanlarını suçlu hale getirmeye çalışıyorsunuz. Panikten ne yapacaklarını bilemez haldeler. Sokaklardaki öfkeyi ve halkın biriken isyanını o kadar iyi kavrıyorlar ki, elleri ayakları birbirine girmiş durumda.

"Genç arkadaşımız, olmayan bir madde gerekçe gösterilerek şu an cezaevindeler"

İstanbul Valiliği 19-23 Mart'ta protesto ve eylemleri yasakladığında '15 (h)' maddesi deniyor. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 15'inci maddesinin h bendi yok. Olmayan bir kanun maddesini dayanak göstererek, sokağa yasak getirmeye kalkmışlar. Şimdi 301 tane genç arkadaşımız, olmayan bir madde gerekçe gösterilerek, valiliğin koyduğu iddia edilen bir yasağı çiğnedikleri için şu an cezaevindeler. Absürtlüğün daha ötesi yok. Herhangi birisi 'Anayasa'nın 585'inci maddesi gereğince, şu kararı aldım' diyebilir mi? Öyle bir madde yok. Bunlar nasıl ülke yönetiyor? Bir de kılıfına uydurmaya çalışıyorlar.

"Vatandaş ne söyleyip söylemeyeceğini size mi soracak?"

Bugün sabah Antalya'dan Mehmet Altındağ parti üyesi arkadaşımız gözaltına alınıyor. Daha önce de gözaltına alındığında, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle bir soruşturma açıldığı söyleniyor. Bugün sorguya aldıklarında, 'Bu tweeti neden silmedin?' diye soruyorlar. Arkadaşımız da 'Bunun suç olduğu bana tebliğ edilmedi, böyle bir ceza almadım' diyor ve 'Olsun, niye silmedin' demişler. Sana ne? Vatandaş ne söyleyip söylemeyeceğini size mi soracak?

Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından parti üyelerimiz dahil, sol sosyalist yapıya sahip yapıların ve kişilerin sosyal medya hesapları kapatılıyor. Hakim beyin adı TÜGVA belgelerinde torpilliler listesinde. Koskoca Türkiye'de savcı ve hakim bulamıyorsun, gidip konuyla hiç ilgisi olmayan Mersin'den bir ceza geliyor. İletişimi engelleme suçu aslında bu. Sonra bakıyoruz, TÜGVA'nın torpilli hakimi. Sonra da bu ülkede demokrasinin geliştirilmesinden bahsediyoruz.

"Yalan ve riya bir siyasi parti haline gelse, AKP olurdu"

Yalan ve riya bir siyasi parti haline gelse, AKP olurdu. Grup toplantısında Erdoğan konuşuyor, CHP'ye yüklenecek, 'Deniz Gezmiş'i önce siz öne sürdünüz. Sonra kaçıp gittiniz, idamına göz yumdunuz' diyor ama hikaye, Deniz Gezmiş'i CHP'nin öne sürdüğü falan yok. Bazı CHP milletvekillerinin oylamaya katılmadığı doğru ama sana sormazlar mı? Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idamının onaylandığı TBMM tutanakları duruyor. Bülent Ecevit ve İsmet İnönü hayır oyu kullanıyor idamda. Peki evet oyu kullanan kim? Alpaslan Türkeş, Süleyman Demirel. Bu senin ortağın değil mi? Utanmıyor musun 85 milyon insanın yüzüne bakarak yalan söylemeye? Ben hayatımda arka arkaya sistematik bir biçimde yalan söyleyen bir siyasi figür görmedim. İnsan Deniz Gezmiş'in adını ağzına alırken utanır. Senin dava arkadaşların değil mi Deniz Gezmiş'lerin karşısına dikilip onlara saldıran, Amerika'nın emriyle hareket eden? Bunlar yaşasa suratınıza tükürürler. Bunların hayatı sizin gibilerle mücadeleyle geçti. Sen okumuyorsun da yanındakilerden bir tanesi söylemiyor mu Nazım Hikmet'in en iyi şiirlerinin, Adnan Menderes'i anlattığı şiirleri olduğunu?

Trump, 'Erdoğan'ı severim' diyor ve AKP'liler sevinç çığlıkları atıyor. Siz nasıl insanlarsınız? Netanyahu ile el sıkışmak için yanıp tutuşuyorlar şu an. 'Filistin bombalanırken siz İsrail'le gemilerinizi yürütmeye devam ediyorsunuz' dediğimizde neden kızıyorsunuz o zaman? Saray beyzadeliği diye bir şey var artık memlekette. Böyle bir insan türü, bizim dünyaya armağanımız oldu. Gazze'de zulüm var, bu zulüm devam etsin diye sevkiyat yapmayı, buradan para kazanmayı düşünen birileri var. Filistinli insanlar bu zulme katlansın diye Trump, Netanyahu ve Erdoğan üçlüsü şimdi birlikte iş tutacak. Filistinliler için en kara günler geliyor, alın size uluslararası kara ittifak. Biz zulmün karşısında nerede olursa olsun durmaya devam edeceğiz. Biz bunlarla aynı gemide değiliz.

"Herkesi cezaevlerine atıyorlar çünkü elektriğe yüzde 25 zam yaptıklarında herkes sussun istiyorlar"

Biz Türkiye'nin büyümediğini söylemedik, ekonomik olarak Türkiye'nin büyüdüğü doğrudur. Mesele bir avuç azgın azınlık büyümesi. Ülke serveti artıyor ama nüfusun yüzde 1'i bile olmayan bir avuç azgın azınlık bu büyümenin en büyük dilimlerini alırken, milyonlarca yoksul, açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. Elektriğe de yüzde 25 zam yaptılar. Zam yaptıklarında kim kazandı? Özellleştirdikelri elektrik dağıtım şirketleri. Memleketi parsel parsel bölüp paylaşmışlar, bizim yurttaşlarımız ay sonunu değil, gün sonunu getiremez haldeyken bunlar günlerini gün ediyor. Bunlar sadist değil, faşist. bunlar ezilenleri, emekçileri susturmak için faşizmi kullanıyorlar. Bunlar herkesi cezaevlerine atıyorlar çünkü elektriğe yüzde 25 zam yaptıklarında herkes sussun istiyorlar ve bu korkuyu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

"Bizim görevimiz halk örgütlenmelerini yaratmaktır"

Bu sokaktaki isyan, yeni bir Türkiye'nin çağırıcısı, inşacısı. Türkiye İşçi Partisi bu günler için kurulmuştu zaten. Sözümüze değer veren herkese bu çağrıyı yapmak istiyorum: Sokağın bu sesini duymak zorundayız. Gençlerin, işçilerin, kadınların daha çok konuştuğu yeni bir siyaset tarzının Türkiye'de güçlenmesinin zamanı gelmiştir. Bu isyan hiçbir kişi veya partiye mal edilemeyecek kadar büyüktür. Bizim görevimiz halk örgütlenmelerini yaratmaktır. Ses ver Türkiye saraydan duyulsun, ses ver Türkiye bu zulüm son bulsun."