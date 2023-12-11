TİKA, Nijer'de Sebze ve Moringa Üretim Bahçesi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de bin kişinin istihdam edileceği sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu. Bahçede sebze ve moringa yaprakları yetiştirilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Nijer'de, yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği sebze ve moringa üretim bahçesi kurduğu bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2 hektarlık alanda kurulan üretim bahçesinde soğan, patates, domates, lahana, fasulye, havuç ve patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra moringa yapraklarının yetiştirileceği belirtildi.

Açıklamada, TİKA'nın, Tillaberi bölgesinin Balleyara şehrine bağlı M'Bama köyünde faaliyet gösteren M'Bama Kadın Grubu üyeleri için sebze ve moringa üretim bahçesi kurduğu ifade edildi.

Moringa bitkisinin hızlı büyümesi ve Nijer'de yaygın tüketilmesi dolayısıyla bahçenin kısa sürede önemli bir gelir kaynağı oluşturmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği kaydedildi.

Projeyle Nijer'in sebze ve moringa üretim kapasitesinin artırılmasının, terör olayları nedeniyle zarar gören bölge tedarik zincirinin iyileştirilmesinin, yoksul ailelerin su ihtiyacının karşılanmasının ve bölge istihdamına katkıda bulunulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Güneş enerji sistemleri, su kuyusu, su deposu, Kaliforniya tipi sulama sistemleri, tohum, gübre, moringa fidanları, sebze ve moringa üretimi eğitimleri ve tarımsal ekipmanlarla donatılan bahçenin, bölgenin en büyük üretim bahçelerinden biri olarak dikkati çektiği belirtildi.

Nijer'in Tillaberi bölgesi, akut kuraklık ve terör olaylarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Yaşanan zorlu koşullar, tedarik zinciri ve bölge güvenliğini olumsuz etkileyerek Tillaberi'de yaşayan birçok insanı güvenli bölgelere göç etmek zorunda bırakıyor.