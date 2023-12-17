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TİKA, Kırgızistan'da Sağlık Sektörüne Yardımlarıyla Ödüle Layık Görüldü

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da sağlık sektörüne yaptığı yardım ve desteklerden dolayı yılın ödülüne layık görüldü. Törende, sağlık alanında örnek ve özgün hizmetler gerçekleştirmiş kişi ve kurumlara verilen ödüller sahiplerine dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da sağlık sektörüne yaptığı yardım ve desteklerden dolayı yılın ödülüne layık görüldü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının katkılarıyla İlaç ve Tıbbi Faaliyetleri Danışma Şirketince (Medfarm), başkent Bişkek'te Filarmoni Devlet Konser Salonu'nda, "Örnek 2023 Ödül Töreni" düzenlendi.

Törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Kırgız Eczanesi Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Aybek Cumakayev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Meria Doğan'ın yanı sıra ülkenin sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların ve şirketlerin yöneticileri, sağlık personeli, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende, bu yıl ikincisi düzenlenen, sağlık alanında örnek ve özgün hizmetler gerçekleştirmiş kişi ve kurumlara verilen ödüller sahiplerine dağıtıldı.

TİKA, "Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Sektörüne Destek" kategorisinde, "Örnek-2023" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'a takdim etti.

"Kırgızistan, bizim ata yurdumuz"

Törende, 2022'de çocukların tedavisine yaptığı katkılarından dolayı "Örnek İnsan-2022" kategorisinin ödülünü Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ın aldığı anımsatılarak, sahneye diğer ödül takdimi için davet edildi.

Sahnedeki konuşmasına, "Kırgızistan, bizim ata yurdumuz, bundan dolayı ata dilinde konuşmak istiyorum." diyerek başlayan Doğan'ın bu sözleri, salondaki katılımcılardan alkış aldı.

Doğan, Kırgızca yaptığı konuşmada, insanoğlunun misyonuna değindi. İnsanın iyi ve güzel işler yapmak için dünyaya geldiğini söyleyen Doğan, "İyilikte adalet, sağlık ve birlik var. Kırgızistan halkına iyilikler temenni ediyorum." dedi.

Ünlü ses sanatçılarının sahne aldığı törende, halk dansları gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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