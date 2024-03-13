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TİKA, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi yetim çocuklara gıda yardımı yaptı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine gıda yardımı yaptı. Yardım dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi, TİKA Tiran Koordinatörü ve Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine gıda yardımı yaptı.

Başkent Tiran'daki Farie Hoti Spor Salonu'nda düzenlenen yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ve aileler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayını kardeşleri bir araya getiren özel bir dönem olarak nitelendirerek iki kardeş halk olarak bu vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün 900 aileye paket dağıtılacağı bilgisini veren Atay, "Toplamda 3 bin 500 paketimiz olacak. Tiran dışında kuzeyde Kukes'ten güneyde Korça'ya, Berat'tan Avlonya ve Fier'e kadar tüm Arnavutluk'taki kardeşlerimize bu hediyeleri Türk halkının sevgisinin ve sizlere olan saygısının göstergesi olarak teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gurra da her yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA ile işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiklerini anımsatarak "Başında olduğum kurum ve sizlerin adınıza, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiran Büyükelçiliği, ardından TİKA'ya her yıl ailelerinizin refahını artırmak adına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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