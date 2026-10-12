Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de Türkiye-AB ticaret diyaloğuna katılacak

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Bakan Bolat'ın Brüksel temaslarında Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri masaya yatırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13-14 Ekim'deki ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun üçüncü toplantısını gerçekleştirecek

Ziyarette Gümrük Birliği kapsamında karşılaşılan sorunlar, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra Türkiye ile AB arasındaki yatırım ve ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Mısırlı Bakan Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin güvenli şekilde turist ağırlayabildiğini söyledi:

"Orta Doğu'daki gelişmelerin bölgenin tamamını kapsayan bir türbülans olarak nitelendirilmesine karşıyım. Çünkü Orta Doğu'nun tamamı bu süreçten etkilenmiyor. Bazı ülkeler maalesef yaşananlara doğrudan dahil olurken, bazıları ise hiç dahil değil"

(Fahri Aksüt/Malta) (Fotoğraflı)

3- Serbest bölgelerden 9 ayda 9,8 milyar doları aşan ihracat

Bu bölgelerde ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 21,9 milyar doları buldu

(Mert Davut/Ankara)

4- Trafik ve kaskoda "akıllı sistem" ile ağustostan bu yana 195 bini aşkın eksper ataması yapıldı

Türkiye genelinde 1 Ağustos'ta devreye alınan Akıllı Eksper Atama Sistemi'nde 9 Ekim'e kadar yapılan 195 bin 656 eksper atamasından yaklaşık yüzde 92'sini trafik sigortasındaki kısmi hasar dosyaları oluşturdu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem:

"Vatandaşın hak ettiği değer kaybı tazminatına hızlı bir şekilde ulaşması neticesinde, Sigorta Tahkim Komisyonu'nda değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların azalması sistemin önemli çıktılarından biri olacaktır"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- THY'nin Minsk seferleriyle iki ülke arasında ticari temasların hızlanması bekleniyor

DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Fatih Işık:

"Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Minsk seferlerine yeniden başlaması iş dünyası için doğrudan temas imkanlarını artıracak. İş insanlarımız karşılıklı ziyaretleri daha kolay planlayabilecek, B2B görüşmeleri, fabrika ziyaretleri ve yatırım temasları hız kazanacak"

"Hedefimiz, Türkiye'nin Belarus'a ihracatını artırmak ve bugün yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmini 3-4 milyar dolara çıkarmak"

(Yunus Türk/İstanbul)

6- İngiltere'de iktidar milletvekili John McDonnell'a göre, hükümetin İsrail karşıtı adımları yetersiz:

"Sınırlı yaptırımlar yerine İsrail'e tam yaptırım uygulayın, tüm silah satışlarını durdurun, Filistin Devleti'ni destekleyin ve Gazze'de zorluk yaşayan halkın ihtiyacı olan malzemeleri derhal gönderin"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Görüntülü)

7- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - Almanya'da birçok çalışan için ayrımcılık günlük hayatın parçası

Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Birliğinin yayımladığı rapordan:

"Bildirilen ayrımcılık vakalarının çoğu hala çalışma hayatında yaşanmaya devam ediyor"

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uyguner:

"Almanya'da, Berlin'de hayatın her alanında ayrımcılık yaşanıyor"

(Cüneyt Karadağ/Erbil Başay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Rüzgar enerjisi Türkiye'nin doğal gaz ithalatında yıllık yaklaşık 4 milyar dolar tasarruf getirebilir

TÜREB Başkanı İbrahim Erden:

"Türkiye'nin 16 gigavatı aşan mekanik rüzgar kapasitesi, güncel enerji fiyatları üzerinden yapılan hesapla doğal gaz ithalatında yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık tasarruf imkanı sağlıyor"

"Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla yeni karasal rüzgar kurulumu gerçekleştiren ikinci ülke olurken, kurulu güçte altıncı, rüzgar sanayisinde ise beşinci sırada bulunuyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraf-Görüntü)

9- İstanbul'da ambulansların vakaya ulaşım süresini "yanlış parklar" uzatıyor

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafçı:

"Bunun en büyük nedeni dar sokaklar, trafik yoğunluğu, yanlış parklar. İstanbul genelinde en çok Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz"

"2026 yılında yaptığımız istatistik çalışmasında bazı mahallelerde vakaya ulaşım süresi ortalamanın üzerinde kalıyor. Fatih bölgesinde, Sultanahmet, Nişanca, Tahtakale gibi mahallelerde, Beyoğlu'nda da Kulaksız, Kılıçali Paşa gibi mahallelerde vakaya ulaşım süresi olarak ortalamanın üstünde kalıyoruz.

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Galatasaray, Avrupa'da 342. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341 müsabakada 121 galibiyet, 130 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekibin, Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

11-Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 40. maçına çıkacak

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin Avrupa organizasyonlarında çıktığı 39 maçta 15'er galibiyet ile mağlubiyet ve 9 beraberliği bulunuyor

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon sarı-kırmızılılarla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak önemli bir başarı elde etti

Okan Buruk, Fatih Terim'in (93) ardından Galatasaray ile Avrupa'da en fazla maça çıkan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor

(Can Öcal/İstanbul)

12- VakıfBank Voleybol Takımı'nın kaptanı Zehra Güneş, yeni sezonda bütün kupalara talip:

"Bir kaptan olarak geçen senenin artlarını ve eksilerini yanıma alarak bu sene neyi daha iyi yapabilirim sorusuyla başladım"

"Kupayla başlamak büyük bir motivasyon. Hedeflerimizden birini tamamladığımız için mutluyum"

" (FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası) Çok heyecanlıyım, orası da çok farklı bir podyum ve çok farklı bir turnuva"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA