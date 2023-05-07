TIBBİYELİLERDEN ALKIŞLANACAK PROJE; SIRALARI POLİKLİNİK MASASI, SINIFLARI KOĞUŞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, aile hekiminin haftada 1 gün gelip, 3 saat muayene yaptığı Karacabey ilçesi kırsal Karakoca Mahallesi'nde bahçesine çadır kurdukları ilkokulu sahra hastanesine dönüştürdü. Çadırlarda tansiyon, kilo ve boy ölçümü yapan öğrenciler, polikliniğe dönüştürdükleri sıralarda hastalarla ilgilenip, ücretsiz sağlık hizmeti verdi.BUÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, aile hekimlerinin sürekli gelmediği kırsal mahallelerde 'herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti' anlayışı ile çalışıyor. Topluluktaki 145 öğrenci, aile hekiminin haftada 1 gün gelip 3 saat muayene yaptığı Karacabey ilçesi 350 haneli, 810 nüfuslu kırsal Karakoca Mahallesi'nde bahçesine çadır kurdukları ilkokulu sahra hastanesine dönüştürdü. Son hazırlıklarını geçen cuma tamamlayan tıbbiyeliler, mahalle camisinden yapılan anonsla sahra hastanesine gelen hastaları ücretsiz muayene etti. Çadırlarda tansiyon, kilo ve boy ölçümü yapan öğrenciler, polikliniğe dönüştürdükleri sıralarda hastalarla ilgilendi. Gençler ile masa tenisi oynayıp, hasta çocuklara kitap okuyan tıbbiyeliler, günün yorgunluğunu ise koğuşa dönüştürdükleri sınıflarda attı.

'TAM BİR SAĞLIK TARAMASI YAPIYORUZ'

Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun dönem başkanı 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Dila Çabuk, çalışmanın 27'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, Bu projede 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerimiz çadırda görev alıp, gelen hastaların ateş, nabız, tansiyon, boy ve kilo ölçümünü yapıyor. 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerimiz öykülerini, şikayetlerini dinliyor. 6'ncı sınıf öğrencilerimiz ile asistan doktorlarımız da genel bir fiziki muayene yapıyor. Hastalara tam bir sağlık taraması yapıyoruz. Bunu ücretsiz ve gönüllük esasıyla gerçekleştiriyoruz. 2 gün boyunca okulda konaklıyoruz. Muayenehaneye çevirmediğimiz sınıflarda kalıyoruz. Bu çalışmalarımızdan edinilen tecrübeleri, bazı arkadaşlarımız deprem bölgesindeki hastalarına da uyguladı dedi. 'İTALYA'DA PROJELERİMİZİ SUNDUK'Projenin İtalya'da yapılan bir toplantıda büyük ilgi gördüğünü söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Hande Yaşar, 2 aşamadan oluşan çadır projesi ile sağlık taraması imkanı sunduklarını belirtti. Daha önceki çadır projesinde 46 çocuğa sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Yaşar, Bu çocuklardan 26'sı, daha önce hiç göz taramasına girmemiş. 35'inde ise göz kurusu tespit edilip, üst merkeze yönlendirildi. Daha sonrasında aynı proje üzerinden tıp fakültesinde okuyan 50 öğrencinin katılımıyla anket düzenledik. Bu arkadaşların 47'si, çadır projesinin kırsal hekimlik anlamında iletişim becerilerini geliştirdiğini söyledi. 45 tanesi, hekimlik becerilerinde çok faydası olduğu görüşünü belirtti. Ankete katılan öğrencilerden 41'i ise ilk hastalarını çadır projelerinde gördüklerini söyledi. Yaptığımız akademik çalışmaları hem çadır projesini geliştirmek hem de uluslararası alanda tanıtabilmek için yapıyoruz. Geçtiğimiz sene İtalya'da gerçekleştirilen kırsal hekimlik kongresinde bu projelerimizi sunduk diye konuştu. Projeden çok memnun olduklarını söyleyen Karakoca Mahallesi muhtarı Mümin Özdemir ise Benzer çalışma daha önce de yapılmıştı. Şimdi tekrar yapılıyor. Çok memnun olduk. Ben de muayene oldum dedi. (DHA)