Tgdf Başkanı: Çin'in Kazan-Kazan Yaklaşımıyla Dışa Açılması İş İnsanlarını Memnun Ediyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Sarman, Çin'in kazan-kazan yaklaşımıyla dışa açılmasının tam olarak dünya çapındaki iş insanlarının beklediği ve aradığı şey olduğunu söyledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Sarman, Çin'in kazan-kazan yaklaşımıyla dışa açılmasının tam olarak dünya çapındaki iş insanlarının beklediği ve aradığı şey olduğunu söyledi.

Sarman, Türk iş insanlarının Çin'i örnek bir oyuncu olarak gördüğünü belirtti.

SES 1 (Türkçe): DEMİR SARMAN, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı

"Çin'in dışa açılma kararlılığını takdirle izliyoruz. Son yıllarda Çin'in kazan-kazan prensibiyle beraber dünyanın diğer bölgelerindeki partnerlerle ilişkilerini geliştirmesi, gerçekten de açık kapı prensibiyle çalışıyor olması bizim gibi iş insanlarının aslında tam da beklediği, aradığı şey."

Türkiye'nin yiyecek ve içecek sektörünün çatı kuruluşu TGDF, bu yıl ilk kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) sektörden 10 firma ile katılıyor. 5. CIIE, 5 Kasım'da Çin'in Shanghai kentinde açılacak.

SES 2 (Türkçe): DEMİR SARMAN, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı

"Deneyimlemek istedikleri veya sağlıklı beslenme için ihtiyaçları olan her türlü yiyecek ve içeceği sunmak konusunda Çin halkına ve Çin tüketicilerine destek olmak istiyoruz. Onlarla beraber çalışmak ve onlarla beraber orada da var olmak istiyoruz."

Sarman ayrıca, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni (BRI) överek, bunun ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırdığını ve artırdığını söyledi.

SES 3 (Türkçe): DEMİR SARMAN, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı

"Uluslararası ekonominin ve uluslararası ticaretin gelişebilmesi için lojistik olmazsa olmaz. Uluslararası lojistik kanallarını çalıştıramıyorsanız, limanlarınızı, gemilerinizi, yükleme, indirme, bunları organize edemiyorsanız, gene geliyor bütün tedarik zinciri kilitleniyor. Dolayısıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde bu lojistik anlaşmaları, sözleşmeleri yatırımları gerçekten de bizim için çok önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)