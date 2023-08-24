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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hatay'da esnafla buluştu

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Palandöken, ilçedeki oda başkanları ve esnafla buluştu.

Talepleri dinleyen Palandöken, oda başkanlarıyla sorunların çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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