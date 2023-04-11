Telefoncuda bluetooth kulaklık hırsızlığı kamerada

ANKARA'da, kimliği belirsiz kişinin otobüs terminalindeki telefoncu dükkanından 500 TL değerinde bluetooth kulaklık çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan günü saat 02.00 sıralarında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Fatih Bayar (25), lavaboya gitmek için yaklaşık bir dakikalığına ayrılınca kimliği belirsiz kişi, dükkana girdi. Tezgahı açan şüpheli, yaklaşık 500 TL değerindeki bluetooth kulaklığı raftan alıp dükkandan çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Fatih Bayar, dükkanı izleyen hırsızın, lavaboya gidişini fırsat bildiğini söyleyerek, "Dükkana giriyor tezgahı açıyor, kulaklığı çalıyor. Dükkana geldikten 1-2 saat sonra fark ettim ürünün çalındığını. Ramazan günü işlerimiz düşük zaten, bir de maddi değeri yüksek ürünlerimiz çalınınca hepten zarar ediyoruz. Yoğunluktan dolayı da şikayetçi olamadım" diye konuştu.