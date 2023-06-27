İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programındaki silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, hakkında açılan soruşturmanın ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün öğleden sonra Tele 1'e giderek Yanardağ'ı gözaltına almıştı. Dün geceyi emniyette geçiren Merdan Yanardağ, bugün sabah sağlık kontrolünden geçirilerek savcılığa ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.