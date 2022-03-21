Tel Abyadlı kadın, 6 yıl önce YPG/PKK tarafından kaçırılan eşine kavuşmak istiyor

Suriye'de terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki Türkmen anne Şah Hüseyin, 6 yıl önce örgüt tarafından kaçırılan ve halen haber alamadığı eşinin akıbetini öğrenmek istiyor.

Terör örgütü YPG/ Pkk, 20 Nisan 2016'da, Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen'den Nidal, Muhammed ve İsa el Esved, Faysal, Abdülkerim el Abdullah, Beşşar İbrahim, Muhammed Bekkar, Muhammed Mayuf, İbrahim Cuveyş, Ali Assaf ve Hassan el Ubeyda olmak üzere toplam 11 sivili kaçırdı.

Hamam Türkmenli kadınların o günden beri haber alamadıkları sevdiklerini hasretle bekleyişi sürüyor.

Eşinin 2016'da terör örgütü YPG/ Pkk tarafından kaçırıldığını anlatan 6 çocuk annesi Şah Hüseyin AA muhabirine, kocasının alıkonulduğu tarihte en büyük oğlunun 10 yaşında olduğunu söyledi.

Hüseyin, altı çocukla baş etmenin zor olduğunu ifade ederek, "Baba ve anne sorumluluğunu üstlendim. Bunun için bir mücadeleci ve savaşçı olmak lazımdı. Bir yandan toplumun baskısı bir yandan benim psikolojik durumum." dedi.

-"İntikam almak için 12 ve 8 yaşındaki iki oğlumu hapsettiler"

Hüseyin, kocasının akıbetini öğrenmek için Tel Halaf, Resulayn, Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerine her gittiğinde bu isimli şahsın yanlarında olmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Hüseyin, YPG/PKK'lı teröristlerin, eşini bir daha sormaya gelirse kendisini ve çocuklarını hapsetmekle tehdit ettiğini aktardı.

Israrla kocasını aradığı için 13 ineğinin teröristlerce zehirlendiğini belirten Hüseyin, "Örgüt 2018'de intikam almak için 12 ve 8 yaşındaki iki oğlumu hapsetti. Evimi bastılar. Alyans, iki küpe ve 800 dolar paramı çaldılar." diye konuştu.

Hüseyin, evlatları evlendiğinde, okul çağındaki çocukları kitap, defter veya giysi isteyip de bu ihtiyaçlarını karşılayamadığında eşinin yokluğunu hissettiğini anlattı.

"Bütün bayramlar bana kara geçti"

Her bayramda bahçede eşinin oturduğu yerde oturarak onu yad ettiğini dile getiren Hüseyin, "Kocam alıkonulduğundan beri evimize bayram tatlısı girmedi. Bütün bayramlar bana kara geçti. Sevincim gitti. Bayramım gitti. Oğluma ve kızıma düğün bile yapmadım." dedi.

"12 milyon Suriye lirası borçlandım"

Evindeki buzdolabı, çamaşır makinesi ile kızının ve kendisinin altınlarını sattığını anlatan Hüseyin, eşinin hayatta olup olmadığını öğrenmek için 12 milyon Suriye lirası (45 bin TL) borçlandığını ifade etti.

Maddi durumlarının iyi olmadığını dile getiren Hüseyin, iyi beslenemedikleri için kızının rahatsızlanarak hastanelik olduğunu söyledi.

Hüseyin, sürekli kocasının başına ne geldiğini öğrenmek gittiği Resulayn'da, örgütün hapishanesinde geçirdiği 3 günün ise hayatındaki en zor günler olduğunu belirtti.

"Türkleri çok severim düşmanımın karışında durdular"

Ailesinin geçimi için Hamam Türkmen beldesinde birden fazla işle uğraştığını anlatan Hüseyin, "Hamam Hamam Türkmen'de polisim. Öğleden sonra da yetimhanedeki mutfaktan çıkan bir öğün yemek karşılığında gönüllü olarak çalışıyorum. Türkleri çok severim. Düşmanımın karşısında durdular." dedi.

Uluslararası kuruluşlara seslenen Hüseyin," Sadece benim kocam için değil bütün dünyada alıkonulanların akıbetinin öğrenilmesi lazım. Bugün bütün anneler mutsuz. Binlerce kişi tutuklandı." şeklinde konuştu.

Hüseyin, bir Suriye vatandaşı olarak kaçırılan kocasının akıbetini öğrenmenin en doğal hakkı olduğunu vurguladı.