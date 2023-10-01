TEKNOFEST ödüllü "dış el iskeleti" projesinde yeni hedef "klinik deney"

Omurilik zedelenmesi, felç gibi rahatsızlıkları bulunanların günlük ihtiyaçlarında ellerini kullanmalarına yardımcı olmak için hazırlanan "Mobil Dış El İskeleti" projesiyle TEKNOFEST İzmir'de "en iyi girişim ödülü" kazanan ekip, cihazı hastaların kullanımına sunmak için çalışmalarına devam edecek.

Omurilik zedelenmesi, felç gibi rahatsızlıkları bulunanların günlük ihtiyaçlarında ellerini kullanmalarına yardımcı olmak için hazırlanan "Mobil Dış El İskeleti" projesiyle TEKNOFEST İzmir'de "en iyi girişim ödülü" kazanan ekip, cihazı hastaların kullanımına sunmak için çalışmalarına devam edecek.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan, bugün sona erecek uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir kapsamında düzenlenen girişim yarışmasında, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Ön Kuluçka Kategorisi"nde yarışan Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin "Mobil Dış El İskeleti" projesi "en iyi girişim ödülü" kazandı.

Proje ekibinde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ahmet Durmaz, AA muhabirine, 2 yıl önce projeye başladıklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalı Kurucusu Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel'in destekleriyle projeyi geliştirdiklerini aktaran Durmaz, "Sonrasında 4 kişilik bir ekip olarak takım oluşturduk. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projeyi geliştirdik. Erken aşama felç, omurilik yaralanması ve güç kaybı olan hastaların günlük hayatında destek olabilmek ve rehabilitasyonuna evde devam ettirmesini sağlayabilen bir cihaz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "en iyi girişim" ödülü aldıklarını belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Klinik düzeyde çalışmalara başlamak için Sağlık Bakanlığına müracaatlarımız var. Bunun için onay bekliyoruz. Bundan sonra hastalar üzerinde denemeler başlayacak. Kas sinyallerini alabilmek için cihazımızda şu an kullandığımız elektrotlar var. Sistemin içine entegre etmeyi planlıyoruz. Daha kompakt ve hafif bir yapıya sahip olabilmesi için elektronik aksamlarını mümkün olduğunca küçültmek istiyoruz. Tekstil kısmını hava alabilir, rahat bir tekstil ürününden oluşturmayı hedefliyoruz."

Uludağ Üniversitesi standında sergilenen eldiven şeklindeki cihaz, ziyaretçilerden de ilgi gördü.