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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde yapılan fuhuş ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 715 lira, 10 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden M.P ve G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler

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