Tekirdağ gündem haberleri: Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı Tekirdağ haberi... Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PY 2807 plakalı otomobil, Malkara- Keşan D110 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gün'e (74) çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Ömür Çolak Mustafa Gün Keşan Güncel Haberler

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