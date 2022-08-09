Tekirdağ gündem haberleri: Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
- Güncelleme:
Tekirdağ haberi... Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PY 2807 plakalı otomobil, Malkara- Keşan D110 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gün'e (74) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Ömür Çolak - Güncel