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Tekirdağ gündem haberleri: Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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Tekirdağ gündem haberleri: Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Tekirdağ haberi... Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PY 2807 plakalı otomobil, Malkara- Keşan D110 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gün'e (74) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Mustafa Gün Keşan Güncel Haberler

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