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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Malkara Kurban Hizmetleri Komisyonu büyükbaş hayvan kesim ücretinin 700 lira, küçükbaş hayvan kesim ücretinin de 140 lira olarak belirledi.

Malkara Kurban Hizmetleri Komisyonu büyükbaş hayvan kesim ücretinin 700 lira, küçükbaş hayvan kesim ücretinin de 140 lira olarak belirledi.

Alınan kararlara göre kurban kesim yerleri dışında kalan okul ve cami bahçelerinde, site ve binalarda, yol, cadde ve sokaklarda, kamuya ait yerlerde, park, meydan ve umuma açık mahallerde kurban kesimlerinin yapılması uygun görülmedi.

Kurban kesim ücretini kullanmak isteyen vatandaşlar kurban kesim ücretlerini yatıracak, buna göre kesim sırası verilecek.

-Malkara'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

Malkara'da 2. etap doğal gaz altyapı çalışmaları yeniden başladı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul yaptığı açıklamada, çalışmaların Altıntaş Sokak'ta başladığını belirtti.

Yurdakul tüm Malkara'nın doğal gaz altyapısına kavuşturulması gayretiyle çalıştıklarını ifade etti.

-Tayinleri çıkan yargı mensuplarına veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi kapsamında tayinleri çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen veda yemeğine Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçede görev yapan yargı mensupları ve davetliler katıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

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