Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Malkara ilçesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Caddede doğalgaz hattı yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince asfalt serimi gerçekleştirildi.
Vatandaşların hizmetine sunulan yola, bin 300 ton asfalt serildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına mesai kavramı gözetmeden büyük bir titizlikle devam edildiğini aktardı.