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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 700 gram bonzai, 113 gram esrar, 35 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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