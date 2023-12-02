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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

2 Aralık 2023 14:06 Son Güncelleme: 14:08 Abone Ol

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslerdeki 7 zanlı şüpheli gözaltına alındı.