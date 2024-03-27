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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 260 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyarıcı, 165 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ele geçirildi.

Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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