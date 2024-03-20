Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 74 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.