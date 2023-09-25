Tekirdağ'da Suç Örgütüne Operasyon: 2 Fabrika Dolandırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bulunan 2 fabrikayı dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. 3 adet traktör ve 96 bin Euro değerinde 28 ton sac malzemesi nakliye maksadıyla alınarak benzer yöntemlerle dolandırıldı. 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde 2 fabrikayı 3 adet traktör ve 96 bin Euro değerinde 28 ton sac malzemesini nakliye maksadıyla alarak benzer yöntemlerle dolandıran suç örgütüne operasyon.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bulunan fabrikalardan nakliyesi yapılacak malzemeleri sahte evrak ve plakalar kullanarak dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı. 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

Şüpheli şahısların; Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bulunan 2 ayrı fabrikayı, 3 adet traktör ve 96 bin Euro değerinde 28 ton sac malzemesini nakliye maksadıyla alarak benzer yöntemlerle dolandırdığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ