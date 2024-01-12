Tekirdağ'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.