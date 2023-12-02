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Tekirdağ'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

2 Aralık 2023 13:28 Son Güncelleme: 13:30 Abone Ol

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kaçan kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı.