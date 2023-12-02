Tekirdağ'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kaçan kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.İ'nin kullandığı 01 AGU 767 plakalı kamyon, Veliköy Mahallesi'nde, Muzaffer Çaplı idaresindeki 59 ACM 263 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çaplı ve otomobildeki V.T. ile K.D. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çaplı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı V.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince Ergene ilçesinde yakalandı.