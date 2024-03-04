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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Fatih Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Fatih Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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