Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Fatih Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Fatih Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.