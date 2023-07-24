Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlalarında Çekirge İlaçlaması

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan ilaçlama ile ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge sürüleriyle mücadeleden kısa sürede sonuç alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere ücretsiz ilaç gönderildi ve 3 bin dekar arazi ilaçlandı. İlaçlama sayesinde ürün kaybının önüne geçildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan ilaçlama ile ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge sürüleriyle mücadeleden kısa sürede sonuç alındı.

Hanoğlu Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlalarında çekirge sürülerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tarlalardaki çekirge yayılımının önüne geçmek için Tekirdağ Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere ücretsiz ilaç gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli gözetiminde çiftçiler çekirge sürüleriyle mücadele kapsamında 3 bin dekar araziyi ilaçladı.

"Ürün kaybının önüne geçildi"

Muratlı Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge sürüleriyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının erken yapıldığını söyledi.

İlaçlamanın ayçiçeği tarlalarına zarar vermeden yapılmasının ürün kaybının önüne geçtiğini ifade eden Borucu, "Hızlı müdahale ile birkaç gün içerisinde çekirgelerin görüldüğü bölgeler ilaçlandı. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık. İnşallah yeniden çekirgeler görülmez. Şu an için bir sorun kalmadı ama yine de çiftçilerimizin zaman zaman tarlalarını kontrol etmelerinde fayda var diye düşünüyoruz." dedi.

"Sayıları sürekli arttı"

Hanoğlu Muhtarı Turgay Güngör de ilaçlama çalışmalarının ardından üreticilerle tarlalardaki kontrollerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Çekirgelerin sayılarının artmaya başladıktan sonra ayçiçeğine zarar verdiğini belirten Güngör, "Tarlalarda çekirgelerin bu kadar çok artmasını beklemiyorduk. Bir süre sonra kaybolurlar diye düşündük ama sayıları sürekli arttı. Ayçiçeğinin yapraklarını yemeye başladıklarında hemen yetkililerle görüştük ve gerekli incelemeler yapıldı. Ardından ilaçlama çalışmalarıyla daha büyük zararın önüne geçtik. Çiftçilerimiz ilaçlama çalışmalarıyla rahat nefes aldı." diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Dündar ise erken ilaçlama yapılmasıyla üreticilerin endişelerinin önüne geçildiğini aktardı.