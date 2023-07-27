Tekirdağ'da asayiş

Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Velimeşe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü Ü.Y. gözaltına alındı.

-Çerkezköy'de 41 elektronik sigara ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde 41 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde S.N'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 41 elektronik sigara ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

-Şarköy'de evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğdebağları Mahallesi'nde bir kişinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler evde yaptığı aramada bir miktar kenevir ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

-Çorlu'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde K.S.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.