Tekirdağ'da 8 yasa dışı göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.