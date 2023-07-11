Tekirdağ'da 60 dönüm buğday ekili alan yandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 60 dönüm buğday ekili alan yandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 60 dönüm buğday ekili alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 60 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel