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Tekel Bayi Olayının Görüldüğü Büyükçekmece Adliyesi Önünde Hareketli Anlar

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Esenyurt'ta çifte cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken adliye önünde hareketli anlar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikleti şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü. Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosiklet 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tekel Bayi olayının görüldüğü Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar

İSTANBUL - Esenyurt'ta çifte cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken adliye önünde hareketli anlar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikleti şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü.

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosiklet 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Büyükçekmece Esenyurt Tekel Güncel Haberler

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