Teis Genel Başkanı Saydan: 'Grip Aşıları Eylül Ayı İçinde Eczanelerde Olacak Vatandaş Risk Durumuna Göre Reçete Yazdırıp Aşısını Eczanelerden...

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan "3,5 milyon grip aşısı Eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Kendilerini gripten korumak için aşılarını yaptırmaya hazırlanan vatandaşlar reçete ettirdikleri aşılarını eylül ayı içinde eczanelerden alabilecekler" dedi. Saydan gelecek olan 3,5 milyon grip aşısının 85 milyon vatandaşa yetmeyeceğini belirtirken, "bakanlık tarafından getirilen aşı sayısının kademeli olarak arttırılarak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşların hepsinin aşılanacağına" inandıklarını ifade etti.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşılarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaparak; aşıların bu ay içerisinde eczanelerde olacağını duyurdu. Saydan'ın açıklaması şöyle:

"Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini gripten korumak için grip aşılarını yaptırmaya hazırlanıyorlar. Eczanelerimize eylül ayı içinde gelmeye başlayacak olan ve aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır.

Geçmişten günümüze aşılama yöntemi ile dünyada birçok hastalık önlenebildi. Aynı şekilde grip aşısı da her yıl yüzbinlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engelliyor.

"DSÖ'YE GÖRE HER YIL GRİP VAKASINDAN ÖLEN KİŞİ SAYISI 650 BİN"

DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer.

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Sonbahar dönemi, yani Eylül-Kasım ayları arası grip aşısı yapılması adına en doğru ve etkili zamanlardır. Grip aşısını yaptırmanızın ardından ilgili grip mevsimi boyunca koruma sağlar.

"3,5 MİLYON GRİP AŞISININ 85 MİLYON VATANDAŞA YETMEYECEĞİ AŞİKAR"

Gelecek olan 3,5 milyon grip aşısının 85 milyon vatandaşa yetmeyeceği aşikar. Bu yüzden TEİS olarak inanıyoruz ki, bakanlığımız tarafından getirilen aşı sayısı kademeli olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi aşılanacaktır."