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TDV ve DİTİB, Sırbistan'da muhtaçlara yardım dağıttı

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NOVİ Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Sırbistan'da muhtaçlara temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 1500 koli yardım dağıttı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 1000 Mushaf dağıtıldı ve 1000 kişiye de iftar verildi.

Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrindeki yardım çalışmalarına Sırbistan İslam Birliği Başkanı Senad Halitovic ve Din Hizmetleri Müşaviri Ertuğrul Coşkun da katıldı.

Halitovic, burada yaptığı açıklamada, TDV ve DİTİB'in Sırbistan'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım eli uzattığını söyledi.

Dağıtılan yardımların birçok ailenin ihtiyacını giderdiğini aktaran Halitovic, "İhtiyaç sahibi ailelere teslim edilen gıda, temizlik ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler, ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu yansıtıyor." dedi.

Din Hizmetleri Müşaviri Coşkun ise Sırbistan genelinde yardım çalışmaları yapıldığını ifade ederek, emeği geçen TDV ve DİTİB'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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