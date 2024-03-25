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TDV, Gine Bissau'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Gine Bissau'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı.

TDV'nin Gine Bissau ekibi, pirinç, şeker, sıvı yağ ve tuz gibi gıda ürünleri bulunan paketleri ülkenin başkenti Bissau, Farim ve Oio bölgelerindeki ihtiyaç sahip ailelere teslim etti.

Ekip, ayrıca bölgedeki çocuklarla vakit geçirerek, balonlar dağıttı.

Gıda paketi alan bölge sakinleri, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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