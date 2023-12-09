TDT Genel Sekreteri Kırgızistan'da Temaslarda Bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan'da çeşitli temaslarda bulundu. Ömüraliyev, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüşerek işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile ortak etkinlikler düzenleme konusunda anlaşmaya vardı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i, başkent Bişkek'teki hükümet binasında kabul etti.

Görüşmede Caparov, Ömüraliyev'den Kırgızistan'da 2024 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin bilgi aldı.

İkili, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3 Kasım'da "Türk Devri" sloganıyla yapılan TDT'nin 10. Yıl Dönümü Zirvesi'nin sonuçlarını da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Kulubayev ile de görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev de Ömüraliyev'i kabul etti.

Bakan Kulubayev ile Ömüraliyev, görüşmede çeşitli işbirliği alanlarında güncel konuları masaya yatırdı.

Kulubayev, Ömüraliyev ile Kırgızistan'da planlanan etkinliklerin yanı sıra 2024'de TDT üyesi devletlerin 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.

TDT, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile ortak etkinlikler düzenleyecek

Kırgızistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ulan Niyazbekov da Ömüraliyev'i Bakanlık binasında kabul etti.

Niyazbekov ile Ömüraliyev görüşmede, TDT çerçevesinde işbirliğinin temel konularını ele aldı.

Niyazbekov, bugün hızlı küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle suçun giderek arttığına dikkati çekerek TDT üyesi devletlerin kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Suçlarla mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla ortak faaliyetlerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Niyazbekov, TDT üyesi ülkelerin İçişleri Bakanları, Emniyet Teşkilatı Başkanları ve Temsilcileri Toplantısına 2024'ün ikinci yarısında ev sahipliği yapmak için inisiyatif aldıklarını söyledi.

Ömüraliyev, Kırgızistan İçişleri Bakanlığının girişimini destekleyerek işbirliklerini daha da güçlendirmeyi amaçlayan ortak etkinlikler düzenlemeye hazır olduklarını dile getirdi.