YENİ Parti Milletvekili Arpacı: Türk Sanayisi Rekabet Gücünü Kaybediyor, 500 Bin İşgücü Kaybı Yaşandı

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Meclis araştırma önergesi üzerine yaptığı konuşmada, sektörde 500 binin üzerinde işgücü kaybı yaşandığını ve 10 bin firmanın kapandığını aktararak, "50 yılda emek emek inşa edilen Türk sanayisi rekabet gücü 3 senedir yok oluyor. Biz mevcut gücümüzü kaybedip üretimden hızla uzaklaşıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce, YENİ Parti'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

Önergeye ilişkin grubu adına konuşan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin daha önce de önerge verdiğini kaydederek, üç yıl önce yaptığı uyarılarda sorunların araştırılması ve önlem alınması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Arpacı, o dönemde kendilerine dünya konjonktüründen kaynaklı geçici bir sorun olduğu yanıtının verildiğini belirterek, "Dediler dünya konjonktüründen kaynaklı geçici bir sorun var, merak etmeyin geçer gider. Sektörün kan kaybettiğini yoğun bakıma doğru gittiğini söyledim. Varank Bey lütfedip komisyonumuzu toplamadı. Tekstilciyle yüz yüze gelemedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TEKSTİLCİSİNE İHRACATTA YÜZDE 12,5 İLAVE VERGİ GETİRİLDİ"

Tekstil sektörüne yönelik sorunların devam ettiğini dile getiren Arpacı, ABD'nin aldığı ek vergi kararına değindi. ABD Ticaret Temsilciliği'nin kamuya açık kayıtlarında Türkiye'den ilave vergiye karşı bir savunma ya da temsilciyle bir görüş bildirildiğine ilişkin bilgi bulunmadığını öne süren Arpacı, "Hani masada kazanmıştık, hani her istediğimizi almıştık bu NATO toplantısında. Öyle olmadığını da anladık" diye konuştu. Arpacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AKP'nin gözden çıkardığı sektörde gelinen noktayı kısaca özetleyeyim. Kriz geçirip gitmiş mi yoksa delip geçmiş mi siz karar verin. Tekstil ve Hazır giyimde toplam işgücü kaybı 500 binin üzerinde, sektörün yüzde 35'i erimiş. İstihdam rakamlarına göre tekstilde 15, hazır giyimde tam 11 sene öncesine gitmişiz. 10 bin firma kapısına kilit vurmuş. Toplamda yüzde 15'e tekabül ediyor. Daha 5 sene önce 3,7 milyar ile 6. sıradayken, tam 35 sene sonra dünyada Hazır Giyim piyasasından aldığımız pay yüzde 3'ün altına inmiş. İhracat 21 milyar dolardan 16 milyar dolara düşmüş.

Daha önceki önergelerde olduğu gibi AKP'nin hatibi biraz sonra burada, verilen teşvik desteklerini, dünyadaki Pazarın daralmasından falan bahsedecek. 2024 ve 2025'te dünyada hacmi artan hazır giyim ihracatı içinde payı düşen, ihracatı gerileyen, tek üretici maalesef Türkiye. Farklı kurumlardan 86 farklı teşvik verilen sektör bu hale gelir mi? Geliyor çünkü teşvikler verilmemek üzere kurgulanmış. Şartları çok zor. En önemlisi Döviz dönüşüm ve istihdam desteklerini kullanan firma sayısı çok az. Diğer teşvikler ise yara bandı olamayacak nitelikte ve zayıf.

"FİRMALARIMIZ ÇALIŞARAK BATIYOR"

Uygulanan ekonomi politikaları sebebiyle durdurulamayan enflasyon yüzünden firmalar faaliyetlerinden kar edemiyor. Büyüme dediğiniz şey TL enflasyonu sebebiyle nominal bir şişmeden ibaret. Firmaların finansal kazançları ile faaliyetten ettikleri zararlarını karşılamıyor, yani firmalarımız çalışarak batıyor. Bugün bu mevcut durum ile bu faiz ile sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için yüzde 13.5 Favök karı üretmesi gerekiyor. Şu anda firmaların net kar marjı yüzde 1. 2022'de mal ihracatının GSYH'daki payı yüzde 27'nin üzerinde iken 3 senede yüzde 17'ye düştü. 2028 hedef yüzde 16,4. Uyardık, çok söyledik.

Yangın küçük bir alandayken önlem alın ormanı kaybediyoruz, orman gidiyor dedik dinletemedik. Şimdi artık yangının olmadığı sektör kalmadı. Tekstilden Teknolojiye, inşaattan lojistiğe, Turizme her yer yangın yeri! Konkordato başvurularında son 3 senedir her ay yeni rekor kırılıyor. Sadece 6 ayda bin 240 şirket konkordato aldı, ve bunun çok büyük oranı Haziran ayında. 115 şirket iflas etti. Başvuruların büyük bir bölümü sanayi kentlerinden geliyor. Tasfiye edilen şirket sayısı 3 bin 382'ye ulaştı. Artık üretmiyor kendi istekleri ile firmalarını kapatıyorlar. 50 yılda emek emek inşa edilen Türk sanayisi rekabet gücü 3 senedir yok oluyor. Biz mevcut gücümüzü kaybedip üretimden hızla uzaklaşırken, gelecek nesillerden nasıl üretici olmasını bekleyeceğiz."

Milletvekillerinin önerge üzerine konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA