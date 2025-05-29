TBMM Genel Kurulu... Utku Çakırözer: Tam 72 Ülke Vatandaşımızdan Vize İstiyor, İstiyor Ama Vatandaş Ağzıyla Kuş Tutsa O Vizeyi Vermiyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Vize kuyruklarında aşağılanan, reddedilen vatandaşımız Kapıkule'den dışarı çıkamıyor, tam 72 ülke vatandaşımızdan vize istiyor, istiyor ama vatandaş ağzıyla kuş tutsa o vizeyi vermiyor. O zaman bırakacaksınız, biz çözeceğiz; ülkemizin itibarını da vatandaşımızın onuru da bizim iktidarımız koruyacak, gençlerimiz ülkeden kaçmayacak, bu ülkede iş insanımızın, sanatçımızın, sporcumuzun, tüm vatandaşlarımızın pasaportu saygın ve değerli olacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti tarafından verilen vize sorununun araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

"Türkiye'nin düşürüldüğü bu durumdan hiç mi hicap duymuyorsunuz?"

"İç ve dış politikada yapılan yanlışların faturası ihracatçıya, sanayiciye, tarımla uğraşan üreticiye ve dolayısıyla milletimize kesilmektedir. Birçok ülkede dış pazarlar teker teker üreticilerin yüzüne kapanırken en büyük sorun da vize konusunda yaşanmaktadır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize konusunda yaşanan sorun her geçen gün derinleşmektedir. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi başvurularında dünyada eşi ve benzeri görülmemiş yeni belgeler istemektedir. Avrupa Birliği ülkeleri iş dünyasında olup vize başvurusunda bulunan çalışanların maaş bordrosu ve kişisel banka dökümlerini yeterli görmeyerek ticari sır sayılacak konumdaki şirketin faaliyet belgesiyle birlikte üç aylık tüm finansal hareketlerini de talep etmektedir. Durum böyle olunca bir kişi için bile vize başvuru maliyetleri 30 bin TL'yi geçmektedir. Bu durum karşısında iş adamları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve öğrenciler için Avrupa ülkelerinden vize almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kaldı ki bütün bu şartlar yerine getirilmiş olsa bile ülkemizde bulunan sığınmacılar yüzünden vize alınamamaktadır.

Sizler, millete anlattığınız her kapıyı açan ve itibarı yükselen Türkiye'nin düşürüldüğü bu durumdan hiç mi hicap duymuyorsunuz? Dış politikada izlenen yol ve sığınmacı politikası başta vize olmak üzere çevre komşularımızla, bölge ülkeleriyle dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte. "Komşularla sıfır sorun" diyerek çıkılan yolda bugün maalesef sorunsuz bir komşu ülke bırakmadınız."

"Türkiye'de gençlerin gitme arzusu tarihin hiçbir döneminde bu kadar yoğun olmamıştı"

DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk şu ifadelere yer verdi:

"Eğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler sınırlarını açsa Türkiye'de ülke nüfusunun yarısı dışarıya gidiyorsa bizim bu sorunu önce içerideki demokratik uzamla ilişkili olarak değerlendirmemiz gerekiyor, demokrasinin durumuyla ilişkili olarak, özgürlüklerin durumuyla ilişkili olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Neden herkes dışarıya gitmek istiyor? Neden herkes göç yolunda? Schengen başvurularında Çin'den sonra neden 2'nci ülkeyiz ve sadece 2023 yılında 1 milyonu aşkın kişi bu başvuruyu yapmış. Akademisyenler gitmek istiyor, öğrenciler gitmek istiyor, LGBT +'lar gitmek istiyor, barış savunucuları gitmek istiyor. Sadece artık ekonomik nedenlerle değil ya da işte, çatışmalı bir ortamdan kurtulmak için değil, geleceği öngöremedikleri için gitmek istiyorlar, bu ülkede bir gelecek görmedikleri için gitmek istiyorlar.

Türkiye'de gençlerin gitme arzusu tarihin hiçbir döneminde bu kadar yoğun olmamıştı ve biz bunu Türkiye'deki sığınmacı vesilesiyle çelişkili bir biçimde ilişkilendiremeyiz. Burada da ilişkiyi çelişkili kuruyoruz, ya sığınmacılara öncelik verildiğini söylüyoruz ya da diyoruz ki: Suriyeliler gidecek diye bizi de engelliyorlar. Bunlar da birbiriyle çelişkili durumda ifade edilen şeyler. Oysaki konunun kendi dinamiklerimizle son derece ilişkili bir boyutu var. Hukukun üstünlüğüne dayalı, demokrasiye saygılı, barışı amaçlayan ve beka sorununu barışta ve demokraside gören bir ülke olmadığımız sürece vize sorununu çözmemiz de mümkün olmayacak."

"İkinci sınıf insan muamelesi ayıp değil mi, yazık değil mi?"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şunları söyledi:

"Bu vize çilesi 23 yıllık AK Parti iktidarının ülkemizin itibarını, onurunu, pasaportumuzun değerini nasıl korumadığının en somut kanıtıdır. Dünyada tam 1 milyar 400 milyon insan Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor ama 86 milyon Türk hariç. Niçin böyle? Bu iktidarın beceriksiz, dışta basiretsiz politikaları yüzünden. İçeride yasaklar, öğrenciye, TÜSİAD Başkanına, hukukçuya, gazeteciye yurt dışına çıkış yasak. Diğer yanda, açlık, yoksulluk, işsizlik. Dışarıda ise ulusal çıkar yerine koltuğunu koruma derdine düşmüş bir aciz iktidar. Sonucu ortada, vize kuyruklarında aşağılanan, reddedilen vatandaşımız Kapıkule'den dışarı çıkamıyor, tam 72 ülke vatandaşımızdan vize istiyor, istiyor ama vatandaş ağzıyla kuş tutsa o vizeyi vermiyor.

Bu öğrenciler, sanatçılar, bilim insanları, iş insanları hepsi bizim insanımız, hepsi yüz akımız, gururumuz onlara yapılan bu ikinci sınıf insan muamelesi ayıp değil mi, yazık değil mi? Niye bu rezalete bir çare bulamıyorsunuz? 4 milyon Suriyeliyi Türkiye'de tutarken "2016'da vizesiz Avrupa" diyordunuz, hani nerede? O zaman bırakacaksınız, biz çözeceğiz; ülkemizin itibarını da vatandaşımızın onuru da bizim iktidarımız koruyacak, gençlerimiz ülkeden kaçmayacak, bu ülkede iş insanımızın, sanatçımızın, sporcumuzun, tüm vatandaşlarımızın pasaportu saygın ve değerli olacak."

"Böyle bir araştırma komisyonuna aslında ihtiyaç olmadığını görüyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ise, "Araştırma komisyonları bir hususun bütün boyutlarıyla araştırılmasını ortaya koymak üzere teklif edilir ama şimdiye kadar yapılan bütün konuşmalardan konunun zaten bütün detaylarıyla ortada olduğunun, bütün kesimlerin sorunlarının tek tek rakam vererek dillendirilebildiğini de görerek böyle bir araştırma komisyonuna aslında ihtiyaç olmadığının da burada altını kalınca çizmek istiyorum" dedi.

Üçüncü, kendilerine de vatandaşlar tarafından şikayetler geldiğini belirterek, "Yaşanan bu sıkıntıların çoğu zaman rasyonel zemini olmayan göç dalgalarının önlenmesi, popülist siyasetçilerin oluşturduğu baskıya karşılık vermek, terör korkusu ve yine olası işte iltica müracaatlarının artması gibi sebeplerden kaynaklandığını ama bunlarla birlikte, gelir seviyesiyle birlikte mobilitesini artırdığımız geniş bir toplumsal kesimin taleplerinden de kaynaklandığını muhatap olduğumuz büyükelçilikler ve hükümet yetkilileri ifade ediyorlar" dedi.