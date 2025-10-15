Türkiye'de Yüksek MR ve Tomografi Sayısı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bir yılda 25 milyon kez MR, 30 milyon kez de tomografi çekildiğini belirterek, " Türkiye'de neredeyse vesikalık fotoğraftan daha fazla MR ve tomografi çekiliyor. Türkiye'de bir yılda çekilmiş MR ve tomografiye ödenen para Dışişleri Bakanlığı bütçesinden fazla. 40 milyar liraya yakın bu ülkede tomografiye ve MR'a para harcanıyor. Peki, neden oluyor bu? Çok net çünkü hastanelerde randevu problemi olduğu için, iki dakikada, üç dakikada bir hasta muayene edildiği için maalesef doktorlar bir anlamda bu açığı tomografiyle, MR'la kapatmak zorunda kalıyorlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Mısır'da gerçekleşen Gazze zirvesine ilişkin şunları söyledi:

"Bu, diplomasi falan değildir. Bu, sadece bir ateşkestir. İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmemektedir. İki yıl içerisinde Golan Tepeleri'ni tekrar yeniden işgal ettiler ve 75 yılda yapamadıklarını son iki yılda yapıp arazilerini yani yüz ölçümlerini yüzde 40 civarında artırmış oldular. İsrail'in yapmış olduklarına karşı ne yapılması gerekiyor? Türkiye doğru diplomasi yapması gerekiyor, dış işlerinin doğru yürütülmesi gerekiyor. Peki, bu dışişleri ve doğru diplomasi neyle yapılır; insan haklarıyla yapılır, hukukun üstünlüğüyle yapılır, demokrasiyle yapılır. Bunu yaparsanız siz bölgenizde cazibe merkezi olursunuz, demokrasinin cazibesi, insan haklarının cazibesi, hukukun cazibesi olursunuz. Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türk dünyasının ülkeleri size dönerler ve 'bunlarla beraber olayım' derler, Türk dünyasındaki ülkeler 12-13 milyar dolar almak için kalkıp da Avrupa Birliğiyle beraber kesinlikle hareket etmezler. O nedenle, bir yandan Avrupa Birliği'yle bir diğer yandan kendi hinterlandımızdaki ülkelerle çok iyi geçinmek ve bu ülkede de hakikaten gerçek demokrasi inşa ederek partizanlıktan vazgeçmek gerekmektedir.

Özdağ: "Mücadeleinizi silahla değil diplomasiyle yapın"

Filistinlilere, Gazzelilere bir kez daha diyorum ki siz orada mücadelenizi yapacaksınız ama bu mücadelenizi lütfen silahlı yapmayın; bu mücadelenizi diplomasiyle yapın, bu mücadelenizi bilgiyle ve teknolojiyle yapın, bu mücadelenizi mazlum kimliğiyle, mağdur kimliğiyle ve de aynı zamanda çaresizlik kimliğiyle yapın. Bunu yaparsanız bir gün yine 1967 sınırlarında bir devletiniz olur, Birleşmiş Milletler'deki bayrağınız o zaman bir anlam ifade eder diyorum."

Çömez: "Vesikalık fotoğraftan daha fazla MR ve tomografi çekiliyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu bir televizyon programında çok önemli bir rakamı paylaştı. Aslında bunun üzerinde durulması gerekiyordu ama çok tartışılmadı. Dedi ki Sayın Bakan; 'bu ülkede bir yılda 25 milyon kez MR çekilmiş, 30 milyon kez de tomografi çekilmiş'. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakamlar dünyada eşi benzeri olmayan rakamlar. Peki, niye yüksek bu kadar? Yani Avrupa ortalamasının 4 katı, OECD ülkelerinin ortalamasının üç katı. Türkiye'de neredeyse vesikalık fotoğraftan daha fazla MR ve tomografi çekiliyor. Türkiye'de bir yılda çekilmiş MR ve tomografiye ödenen para Dışişleri Bakanlığı bütçesinden fazla. 40 milyar liraya yakın bu ülkede tomografiye ve MR'a para harcanıyor. Peki, neden oluyor bu? Çok net çünkü hastanelerde artık insanlar randevu bulamadıkları için, inanılmaz bir şekilde zaman darlığı olduğu için hekimler iki dakikada, üç dakikada bir hasta muayene etmek zorunda kalıyorlar. Yani hastanelerde randevu problemi olduğu için, iki dakikada, üç dakikada bir hasta muayene edildiği için maalesef doktorlar bir anlamda bu açığı tomografiyle, MR'la kapatmak zorunda kalıyorlar."

Temelli: "Adli Tıp Kurumu on ay boyunca delilleri saklamış"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni deliller ortaya çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu on ay boyunca delilleri saklamış, bu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu delilleri karartıyor, düşünebiliyor musunuz? Adalet Bakanlığı bu konuda ne yapacak merakla bekliyoruz. Bu Kurumun bu ilk suçu değil; evet, bu Kurum sürekli suç işliyor, hasta tutsaklar konusunda suç işliyor, diğer birçok dosyada suç işliyor. Bu nasıl bir tıp kurumu anlamak mümkün değil. Buradan Türk Tabipleri Birliğini de göreve davet ediyoruz, orada doktor gömleği giymiş olanların doktor olduğundan gerçekten şüphe duyuyoruz. Rojin meselesinde de suçlular bir an önce yakalanmalı ve adaletin karşısına çıkarılmalı."

Günaydın: "Bu kararın maçların ücretsiz izlenebileceği bir döneme dönüşmesini diliyorum"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şunları söyledi:

"CHP grubunun yaptığı bir başvuru üzerine AYM çok önemli bir karara imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların internet ortamında yayınlanmasına yönelik erişim engeli kararı getirmesi, mahkeme kararı olmaması nedeniyle keyfi uygulamaların önünü açabilecek bir içerik taşımaktadır ve bu nedenle iptal ediyoruz' dedi. Her ne kadar AYM bu meseleye sadece hukuki boyutta baksa da Türkiye'de milyonlarca yurttaşımız maç izleyecek parası olmadığı için platformlara o paraları veremediği için maç izlemiyor. Dolayısıyla bu kararın maçların ücretsiz izlenebileceği bir döneme dönüşmesini diliyorum. NTV bu kararın haberini veriyor ama bu kararın CHP'nin başvurusu üzerine verildiğini söyleyemiyor. Allah akıl fikir versin, böyle bir özgür basın olamaz.

"O insanlar için ayda evine bir kilo et girememesi anlamına geliyor"

Geçen gün bir tebligat aldım. TÜİK beni mahkemeye vermiş ve 50 bin lira para istemiş. TÜİK benim kurumuma hareket edildi demiş. Ben TÜİK'in emekçilerine hakaret etmiyorum ama 2018'den bu yana tek adam rejiminde dört yöneticisi değişip beşincisi gelmiş ve bir kuyruklu yalan üretim merkezi haline gelmiş TÜİK'in varlığının memlekete zararlı olduğunu söylüyorum. Memleket niye size güvenmiyor biliyor musunuz çünkü TÜFE'yi hesaplarken kullandığın maddelerin ortalama fiyatlarını Mayıs 2022'den itibaren açıklamıyorsun. Mayıs 2022'ye kadar açıkladın da niye şimdi açıklamıyorsun? Çünkü ortalama fiyatları söylersen yalanın ortaya çıkacak. Bu kadar basit.

Diyorlar ki yıllık enflsyon yüzde 33 aynı zamanda politika faizi yüzde 43, aynı zamanda birisi kredi almaya kalkarsa 55'den aşağı değil. Bütün bunlar asgari ücretlinin, emeklinin cebine girecek 2-3 bin lirayı değiştiriyor. Bu senin için ya da yandaşlar için verdiği bir yemek parasının onda biri bile olmayabilir ama o insanlar için ayda evine bir kilo et girememesi anlamına geliyor. Bu çalınan paraların vebalini nasıl vereceksin onun hesabını ver TÜİK."

Usta: "Hiçbir şekilde bu olay kapatılmamıştır, kapatılmayacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise şu ifadelere yer verdi:

"Rojin Kabaiş genç bir kızımız, Van'da KYK yurdundan çıktıktan sonra kaybolmasının ardından maalesef cansız bedenine ulaşılmıştı. Rojin Kabaiş'e Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Bu olayın siyasi bir malzeme haline getirilmemesi noktasında hepimizin kararlı bir duruş sergilemesini özellikle belirtiyorum. Bu olay üzerinden iktidar olarak konunun kapatılmaya çalışıldığı iddialarının tamamen boş bir iddia olduğunu özellikle ve çok net söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde bu olay kapatılmamıştır, kapatılmayacaktır, sonuna kadar olayın da takipçisiyiz ve biz de bu olayın aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapılması noktasında kararlı bir duruş içerisindeyiz; hiç kimse, hiçbir şekilde adaletten kaçamaz ve korunmaz."