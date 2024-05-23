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TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülmesi öne alındı

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AKP'nin önerisiyle TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi öne alındı. Kanun teklifi gelecek hafta ele alınacak.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, AKP grubunun önerisiyle Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi öne alındı.

TBMM Genel Kurulunda AKP, TBMM'nin çalışma takvimine yönelik grup önerisi sundu. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla  Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşülmesinin öne alınması ve temel kanun olarak görüşülmesi önerisi kabul edildi. Kanun teklifi, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Kabul edilen öneriyle TBMM'nin gelecek ayki çalışma takvimi de belirlendi. Buna göre Genel Kurul'un 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20, 25, 26 ve 27 Haziran 2024 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konuları görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işler görüşülecek ve Genel Kurul saat 24.00'e kadar çalışacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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