TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle görüştü Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda bir araya gelen Oktay ve Töre, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Oktay, Türkiye ve KKTC'nin "ayrılmaz bir bütün" olduğunu vurgulayarak, "Biz her zaman et ve tırnak gibiydik ve bugün de öyleyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir kardeşimizin, herhangi bir Kıbrıs Türkü'nün tırnağına bir şey değdiğinde 85 milyon tek yumruk olur." dedi.

Uzun süredir Kıbrıs'ta ilan ettikleri bir gerçek olduğuna dikkati çeken Oktay, "Artık iki devletli, iki eşit statüde, uluslararası alanda da iki eşit statüde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Herhangi bir görüşme ancak ve ancak bu temelde olur. Bunun dışındaki temelde herhangi bir görüşme söz konusu dahi olamaz. Bu kadar net duruşumuzu ifade ettik. Bu anlamda da Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde de tüm gücümüzle de bu çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Her platform ve görüşmede Kıbrıs'ın, ana gündem maddelerinden biri olduğunu kaydeden Oktay, Kıbrıs'ın tanınması hususunda ciddi yol aldıklarını söyledi.

Oktay, "Gerek Türk Devletleri Teşkilatında gerek TÜRKPA'da (Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi) gözlemci üye statüsü veya İİT'deki (İslam İşbirliği Teşkilatı) parlamentolar arası birlikteki gözlemci üye statüsü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde yine KKTC'nin varlığı bu gelişmelerin somut örnekleri." ifadelerini kullandı.

Dostluk gruplarının çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, gittikleri her ülkede KKTC'nin meclis dostluk grupları oluşturduğunu ve o ülkenin de oluşturmasının KKTC ile parlamentolar arasında işbirliği fırsatı yaratacağını söylediklerini dile getirdi.

Oktay, Kıbrıs'ın kalkınması ve gelişmesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisine düşen çok ciddi görevler olduğuna işaret etti.

"KKTC'ye diğer İslam ülkelerinin yakın ilgi ve alakasının artacağına inanıyoruz"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de "Kıbrıs Türk halkının ulaştığı noktada ana vatan Türkiye'nin rolünün çok önemli" olduğunu vurguladı.

Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüttüğü süreçte KKTC'ye çok büyük yatırımlar yapıldığını kaydeden Töre, "Türkiye ile milli bir politika yürütülüyor, dış siyaset yürütülüyor. Bu, doğru bir siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği, uluslararası statüdeki eşitliği fevkalade önemlidir." şeklinde konuştu.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yolda bulmadıklarını belirterek, "Rumlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, bunları bize hediye etmediler, 'Buyrun gelin' diye. Onlara kalsaydı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine kalsaydı 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmezdi. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı da gerçekleşmezdi. Türkiye'den buraya deniz altından borularla su gelmesi de gerçekleşmezdi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye olduğunu ve bunun büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Töre, "Sadece Türk Devletleri Teşkilatında değil Türkiye'ye dost olan başka ülkeler de var. Pakistan gibi, Bangladeş gibi, Endonezya gibi. Onların da mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, diğer İslam ülkelerinin yakın ilgi ve alakasının artacağına inanıyoruz." diye konuştu.