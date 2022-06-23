TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'da TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi TBMM Başkanı Şentop'un karşılama heyetiyle tokalaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında beraberindeki parlamento heyetiyle beraber Kırgızistan'a geldi. TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi TBMM Başkanı Şentop'un karşılama heyetiyle tokalaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında beraberindeki parlamento heyetiyle beraber Kırgızistan'a geldi. AA / Güncel Mustafa Şentop Kırgızistan Parlamento Güncel Haberler

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