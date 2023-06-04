Taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunda trafik akışı başladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunun her iki yönünde de trafiğin kontrollü sağlandığını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunun her iki yönünde de trafiğin kontrollü sağlandığını bildirdi.

Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkisinde Eskişehir-Ankara kara yolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.