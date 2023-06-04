Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunda trafik akışı başladı

Taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunda trafik akışı başladı

Güncel Haberler

Ankara Valisi Vasip Şahin, taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunun her iki yönünde de trafiğin kontrollü sağlandığını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, taşkın sonucu kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunun her iki yönünde de trafiğin kontrollü sağlandığını bildirdi.

Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkisinde Eskişehir-Ankara kara yolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Ankara Valiliği Vasip Şahin Eskişehir Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title