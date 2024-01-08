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Tarsus'ta yıkımı yapılan bina çöktü, kepçe operatörü yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu olan 5 katlı bir bina yıkılırken, üzerine düşen enkaz nedeniyle kepçe operatörü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, üzerine enkaz düşen kepçe operatörü yaralandı.

İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı. İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü. Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan Ergen, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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