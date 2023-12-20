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Tarsus'ta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

20 Aralık 2023 00:38 Güncelleme: 00:40 Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil takla atarken diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.