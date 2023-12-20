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Tarsus'ta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil takla atarken diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı'nda Neşet İ. (26) idaresindeki 33 TK 911 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Neşet İ. idaresindeki otomobil takla atarken diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta bulunan yaralı Ahmet İ'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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