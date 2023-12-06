Tarsus'ta Kreş Öğrencileri Portakal Hasadı Yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir kreşte eğitim gören öğrenciler, Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi'nde bulunan portakal ağaçlarının hasadına katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte portakal hasat etmenin keyfini yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kreşte eğitim gören öğrenciler portakal hasadı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından açılan kreşte eğitim gören öğrenciler, Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi'nde bulunan portakal ağaçlarının hasadına katıldı.

Alanda bulunan eski tarım aletlerinin yer aldığı müzeyi ve kütüphaneyi de gezen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle portakal hasat etti.