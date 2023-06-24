Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve lahmacunlarda analiz yapılmayacağı iddialarını yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, pide, börek ve lahmacun gibi ürünlerde numune alma ve analiz yapma talimatının kaldırılmadığını açıkladı. Bakanlık, tüketici sağlığının korunması için kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik her türlü kontrollere devam edileceğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, bakanlıkça taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE TARTIŞMA YARATTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hüseyin Arap tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen genelge tartışma yarattı. Bazı sosyal medya hesaplarında ilgili genelge ile pide, lahmacun ve börek gibi yiyeceklerden numune alınarak denetim yapılmasına son verildiği iddia edildi.

Söz konusu genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazı ile perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek vb ürün harçlarından alınan numunelerde; ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edilmiş olması durumunda, resmi kontrol sonucunun tağşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmişti.

İlgi kayıtlı yazıdan önce pide, lahmacun, börek vb. ürünlerde resmi kontrol sonucu kanatlı eti, sakatat tespit edilmiş olması durumunda, kesinleşmemiş durumlar için idari yaptırımın 5996 sayılı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde belirtildiği şekilde etiket bilgilerinde uygunsuzluktan işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde yer alan 2023 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı, gi.04. Hazır Yemekler Ürün Grubu, gi.04.05. Pide, Lahmacun, Börek, Mantı vb. Üretilmek Üzere Hazırlanmış Çiğ Ürün Harçlarında Histolojik Muayene ve Kanatlı Eti Aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda; gereğini rica ederim."

BAKANLIK TARTIŞMALAR SONRASI YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Tartışma yaratan genelge sonrası bakanlık konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan son açıklamada pide ve lahmacun gibi ürünlerin hem harcından hem de son üründen numune alındığı hatırlatılarak harçtan numune almanın zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olabildiği ifadelerine yer verildi. Açıklamada söz konusu talimatın pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerden hiçbir şekilde numune alınmayarak denetim yapılmayacağı anlamına gelmediği, sadece ürünlerin harçlarından numune alınmamasının talep edildiği ifade edildi.

Bakanlık'ın açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alınmaktadır. Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır.

"TÜKETİCİ SAĞLIĞININ İÇİN KONTROLLER DEVAM EDECEK"

Pide, lahmacun, börek vb. ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.

Söz konusu talimat; toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönündedir.

Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerimize ve talep etmeleri halinde tüketicilere bildirilmesi zorunludur. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir."