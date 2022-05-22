Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi.

Avrupa Birliğince desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat Kaymakamlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ahlat Müzesi ve Associazione Smart Derneğinin paydaş olduğu proje kapsamında Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi konferans salonunda iki gün süren çalıştayda sunumlar yapıldı, tarihi bilgiler verildi.

Ardından katılımcılar Ahlat ilçesindeki tarihi eserlerde incelemelerde bulundu, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, gazetecilere, Anadolu'nun her yerinin ayrı bir güzelliğe, tarihi bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Ahlat'ın açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Yalçın şunları kaydetti:

"Çalıştayda çok kıymetli bilim insanlarının sunumlarını izledik. Daha önce Ahlat'a gelmemiştim. Yaptığımız toplantılar neticesinde mimarlık, sanat ve tasarım bölümü öğrencilerimizin çalışma alanlarının burası olması gerektiği kanısına vardım. Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Atalarımız bin yıl önce buraları vatan kılıp, mührünü vurmuş. Türk yurdunun en güzel belgesinin olduğu bir ortamdayız. Manevi havayı teneffüs ettik. İlgi alanımız bu saatten sonra burası olacak. Kazılarda öncelik sırasını Ahlat'a vermemiz gerekiyor. Kültürümüzü ve bize ait olan değerleri ortaya çıkartmamız, gelecek nesillere aktarmamız lazım."

Özbekistan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Yoldaşev ise çalıştay sayesinde birçok tarihi bilgi edinme fırsatı yakaladığını anlattı.

Ahlat'ın Türk dünyasına tanıtılması gerektiğini aktaran Yoldaşev, "Kubbet-ül İslam'ın yeri olan Ahlat'ın İslam ve Türk tarihindeki önemini burada öğrendim. Çalıştaya katıldığım için çok mutluyum. Bulunduğumuz mezarlık bin yıllık Türk tarihine ait mimari abidedir. Orta Asya'da Ahlat hakkında bir bilgi yok. Türkiye'de ilişkilerimin iyi olmasına rağmen Ahlat hakkında bilgiye sahip değildim. Türk dünyasının bu kadar büyük bir tarihi içinde barındıran Ahlat hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Buradan kitaplar aldım. Özbekistan'a dönünce mezarlık ve Ahlat hakkında yazılar yazacağım, buraları tanıtmaya çalışacağım. Mezar taşlarını görünce Orhun Yenisey Anıtları aklıma geldi. Demek ki ecdadımız böyle eserlere önem vermiş." diye konuştu.

Çalıştaya, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, kurum amirleri, yurt içi ve dışından akademisyenlerle vatandaşlar katıldı.