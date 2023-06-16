TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz günlerde OGM envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri Muğla'da göreve başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere OGM'ye teslim edilen T-70 helikopteri, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyor.

T-70 yangın söndürme helikopteri 'Nefes' Muğla'da göreve başladı

MUĞLA - TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz günlerde OGM envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri Muğla'da göreve başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde konuşlu olarak görev yapacak T70 yangın söndürme helikopteri 2 pilot ve 2 teknisyen mürettebatıyla görev yapacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere OGM'ye teslim edilen T-70 helikopteri, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda 'Nefes' ismini verdiği helikopter, bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip. T70 helikopteri yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek.