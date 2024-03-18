Suudi Arabistan'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları Düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cidde kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri organize edildi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Riyad Uluslararası Türk Okulu'nda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni anma programı gerçekleşti.

Anma programına, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in yanı sıra Riyad'daki diplomat ve Türk vatandaşları katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle MEB'e bağlı Cidde Uluslararası Türk Okulu'nda da şehitleri anma programı düzenlendi.

Anma programına, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Cidde Eğitim Ataşesi Dr. Güsamettin Erdoğan, Cidde Ticaret Ataşesi Oğuz Şahin, Cidde İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer ve Türk vatandaşları katıldı.

Riyad ve Cidde'de düzenlenen anma etkinliklerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Çanakkale'deki şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.