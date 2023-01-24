Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanının yangından sonraki hali görüntülendi Güncel Haberler Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen lojmanı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen lojmanı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Dün akşam saatlerinde kilisenin lojman kısmında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından taziye ziyaretleri sürüyor. Üç katlı lojmanın üçüncü katının büyük bölümü yangında zarar gördü. Kullanılamaz hale gelen lojmanın giriş ve çıkışları metal bariyerlerle kapatıldı. İlgili birimlerin lojmandaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kilisenin lojmanında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Kaynak: AA / Güncel Karaköy Güncel Haberler

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